Art Cologne geht mit weniger Ausstellern an den Start

Grund ist nach Angaben der Messe aber keinesfalls ein geringeres Interesse der Galeristen, sondern eine stärkere Konzentration. Es gehe darum, sicherzustellen, dass jeder Besucher auch die Möglichkeit habe, sich jeden Stand anzusehen. Das sei dann sowohl für die Sammler als auch die Galeristen zufriedenstellender.

30 Galerien weniger

Die Sammler sollen von dem Angebot nicht überfordert werden und alle Galerien gleichermaßen wahrnehmen können. Deshalb seien diesmal lediglich 176 Galerien eingeladen. So wenig wie zuletzt in den erfolgreichen 1980er Jahren und insgesamt rund dreißig Galerien weniger als im vergangenen Jahr. Darunter sind wieder viele international bekannte Namen, wie zum Beispiel die Galerie David Zwirner aus New York. Sie hat eine Edition von Beuys, Werke unter anderem von Siegmar Polke, Gerhard Richter, Isa Genzke, Neo Rauch und ein Werk des in London lebenden Künstlers Oscar Murillo mitgebracht.

Namhafte Galeristen

Die Messe hat laut Direktor Daniel Hug bei den internationalen, aber vor allem bei den deutschen Top-Galerien eine hohe Akzeptanz. Auch dieses Jahr seien die besten deutschen Galerien auf der Art Cologne vertreten. Das gelte nicht nur für zeitgenössische Kunst, sondern auch für Galerien, die Kunst der historischen Moderne und Nachkriegskunst verkaufen. Zu entdecken gibt es zum Beispiel Ludwig Kirchners "Sängerin am Piano" oder Werke der türkisch-französischen Künstlerin Nil Yaler, die zurzeit im Museum Ludwig in Köln ausstellt. Mit dabei auch Arbeiten von Niki des Saint Phalles, Otto Dix, Emil Nolde, Franz Marc und dem Bauhauskünstler Herbert Bayer. Bis Sonntag (14.04.2019) ist die Messe für moderne und zeitgenössische Kunst für alle Interessierte geöffnet.