Die 58-Jährige wurde heute (10.11.2021) von der Synode der EKD und den Vertreterinnen und Vertretern der Kirchenleitungen der 20 Landeskirchen gewählt. Annnette Kurschus war bereits stellvertretende EKD -Ratsvorsitzende und ist nach Margot Käßmann die zweite Frau an der Spitze in der Geschichte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie folgt auf Heinrich Bedford-Strohm, der nicht erneut für das Amt kandidierte.