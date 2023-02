Alec Baldwin vor Gericht: Schauspieler nach Todesschuss angeklagt

Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat New Mexico hat am Dienstag (Ortszeit) Anklage gegen Schauspieler Alec Baldwin (64) erhoben. Baldwin hatte vorletztes Jahr bei Dreharbeiten für einen Western-Film eine Waffe benutzt, aus der sich ein Schuss löste. Dieser traf eine Kamerafrau tödlich. Bei Untersuchungen ergab sich, dass in dem Revolver eine echte Kugel steckte.

Auch die Waffenmeisterin am Set Hannah Gutierrez-Reed muss sich nun vor Gericht verantworten. Beide hatten die Schuld an dem tragischen Unfall immer von sich gewiesen. Im Falle eines Schuldspruchs mit erschwerenden Umständen drohen Baldwin und Gutierrez-Reed bis zu fünf Jahre Haft.