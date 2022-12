Architekt Joachim Schürmann gestorben

Schürmann arbeitete vor allem in Köln und Umgebung. Er entwarf Privathäuser, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen und auch Sakralbauten wie Christ König in Wuppertal und leitete den Wiederaufbau von Groß St. Martin in Köln. Bundesweit bekannt geworden war er besonders durch den Schürmann-Bau in Bonn, das Bundestagsgebäude, das durch ein Rheinhochwasser 1993 schwer beschädigt wurde und mit geschätzten 700 Millionen Euro Baukosten zu einem der teuersten Gebäude der deutschen Nachkriegsgeschichte wurde.