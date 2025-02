Ärger um Motivwagen für Rosenmontagszug

Der Kölner Stadtanzeiger berichtet von einem Brief, in dem die Politiker von einer Geschmacklosigkeit sprechen. Der Wagen zeigt einen Beichtstuhl, aus dem ein Arm eines Geistlichen ragt, der einen Messdiener zu sich locken will. Darüber steht in roten Buchstaben: "Jesus liebt dich". In dem Brief heißt es, dass die Nutzung der Christlichen Botschaft als Überschrift für einen angedeuteten verbrecherischen Kindesmissbrauch geschmacklos sei. Laut Festkomitee wird der Wagen aber Bestandteil des Rosenmontagszuges bleiben.

Die Kulturnachrichten hören Sie in den Sendungen Mosaik, Kultur am Mittag und Resonanzen auf WDR 3 sowie Scala auf WDR 5.