Restauriert werden unter anderem das Schloss Mainau am Bodensee, die Löwenvilla Potsdam, das Altbremer Haus in der Mathildenstraße in Bremen sowie das Feuerschiff Elbe 3 in Hamburg-Ottensen. In NRW unterstützt die Stiftung 45 Denkmäler, darunter den Wasserturm "Lanstroper Ei" in Dortmund.

Im Laufe des Jahres kann die Stiftung nach eigenen Angaben voraussichtlich rund 100 weitere Projekte zusätzlich fördern.

Stand: 28.03.2020, 10:24