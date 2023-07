Pläne der neuen Direktorin des Museums für Ostasiatische Kunst Köln

Die neue Direktorin äußerte sich zu ihren Zukunftsplänen in WDR 3. So könne sie sich zum Beispiel so genannte Tandem-Ausstellungen oder gemeinsame Event-Formate vorstellen. Auf diese Weise würden die Häuser miteinander verbunden und für die Besucher möglicherweise attraktiver. Darüber hinaus soll aber auch die zeitgenössische Kunst aus Ostasien stärker in den Fokus rücken, so Hertel. Ein wichtiges Thema sei zudem die Provenienzforschung.

Shao-Lan Hertel ist seit dem 1. Juli die neue Direktorin des Museums. Die Sinologin und Kunsthistorikerin folgt Adele Schlombs, die das Haus dreißig Jahre leitete. Das Museum für Ostasiatische Kunst in Köln ist das älteste seiner Art in ganz Europa.