Björn hat Stress mit seiner Frau. Sein Klient Dragan geht dem Anwalt auf die Nerven. Und das hat Folgen für das Familienleben. Denn wenn Björn nicht sofort auf Dragans Anrufe reagiert, wird es gefährlich. Dragan ist Boss einer Gang, die mit Drogenhandel, Prostitution und Mord die gesamte Palette der Kriminalität abdeckt. Ein Achtsamkeitscoach führt Björn zu einem neuen Denken. Und so planscht er entspannt mit seiner kleinen Tochter im See, während Dragan im Kofferraum auf der Flucht vor der Polizei langsam erstickt.

"Achtsam Morden" ist ein Meisterwerk des schwarzen Humors. Wegen des riesigen Erfolgs hat Autor Karsten Dusse schon drei weitere Romane geschrieben. Das K4 Theater für Menschlichkeit in Wuppertal zeigt nun die Bühnenfassung. Der Name zeigt schon: Fies und brutal wird es nicht. Aber schon ordentlich böse. Denn die dunklen Seiten des Lebens gehören zum Menschsein dazu.

Geleitet wird das Theater von einer Familie. Mona und Kris Köhler stehen auf der Bühne, ihre Töchter machen Technik und Einlass. Und manchmal sind noch Gastschauspieler dabei. Diesmal der überwältigende Timo Petersilie, der sowohl den Achtsamkeitscoach als auch verschiedene Gangster mit herrlichen Akzenten verkörpert.

Auch Mona Köhler wechselt virtuos die Rollen, von der Gattin über das Kleinkind bis zum Chauffeur des Gangsters, der in der Abwesenheit seines Chefs eine Chance wittert. Mit Melone und dunklem Anzug erinnert Mona Köhler an den herrlich skurrilen Eddi Arent in den Edgar-Wallace-Filmen. Zentrum und Erzähler des Abends ist Kris Köhler als Anwalt Björn, der immer wieder den Kontakt zum Publikum sucht und wunderbar beiläufig von abgedrehten Dingen berichtet.

Die von Mona Köhler liebevoll gestaltete Drehbühne ermöglicht den schnellen Wechsel der Schauplätze. Mit Witz und Ironie gelingt ein dem Thema zum Trotz warmherziger Abend – mit Handgranaten und Atemübungen.