"Kunst & Kohle" ist auch die Ausstellungsreihe betitelt, mit der 17 der 20 Ruhrmuseen an die Schließung der letzten NRW-Zeche Prosper-Haniel in Bottrop Ende 2018 erinnern. Die "Hommage an Jannis Kounellis" in Duisburg passt hier wunderbar hinein. Selbst dann, wenn gar keine Kohle zu sehen ist.