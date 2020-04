Virtuelles Bergwerk - interaktiv die Welt unter Tage erkunden

Wie fühlt es sich an 1.200 Meter unter Tage? Im Jahr der Zechenschließungen in NRW hat der WDR den Bergleuten und der Bergbaukultur ein einzigartiges Denkmal gesetzt: Mittels Virtual-Reality-Technologie können User in die Welt des Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop eintauchen. Unter glueckauf.wdr.de hat der Betrachter die Möglichkeit, das Bergwerk interaktiv als 360°-Rundumsicht zu erleben – und zwar auch ohne VR-Brille.