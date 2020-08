Tanzende Strichmännchen, manchmal mit Bildschirmen als Köpfe, fliegende Untertassen – Keith Harings Bilder wirken verspielt und witzig. Sie haben aber auch oft politische Inhalte. Das zeigt die Ausstellung im Essener Museum Folkwang, die vor allem große Bilder zeigt. Und nicht nur damit beweist, dass man Keith Haring nicht unterschätzen sollte.

Werke Keith Harings zum Thema Sexualität

Gerade mal ein Jahrzehnt hatte der US-Amerikaner, um sein Werk zu schaffen. 1990 ist er gestorben. Er wurde 31 Jahre alt. Die Kunstwelt der 80er Jahre hat er dafür geprägt wie kaum ein anderer. Keith Haring malte immer. Wenn in der New Yorker U-Bahn Werbeflächen nicht verkauft wurden, hingen dort schwarze Tafeln. Haring besorgte sich Kreide und malte während der Fahrt. Als seine Fans das mitbekamen, rissen sie danach die Tafeln ab und nahmen sie mit nach Hause. Zwei davon sind in Essen zu sehen.

Keith Harings schnell dahin geworfene Bilder wurden rasch zu begehrten und teuren Kunstwerken. Das hat er nie gewollt. Deshalb eröffnete er in New York ein Geschäft, in dem Stücke von ihm für wenig Geld verkauft wurden. Zum Beispiel Kühlschrankmagneten. Haring reagierte auf die politischen Entwicklungen seiner Zeit. Das ist ein Schwerpunkt der Essener Ausstellung. Da sieht man zum Beispiel eine schwarze Gestalt mit einem Strick um den Hals, eine klare Klage gegen den Rassismus.

Auch mit Umweltverschmutzung und der Bedrohung durch Atomwaffen hat sich Keith Haring beschäftigt. Seine Bilder tragen fast alle keine Titel, die muss man sich selbst ausdenken. Für die Ausstellungsmacher war das eine große Herausforderung, denn sie bekamen haufenweise Bilder geschickt, die alle "Untitled" hießen. Aus einem rot gestalteten Raum dröhnt Clubmusik aus den 80er Jahren. Keith Haring hat immer laut Musik gehört, wenn er gezeichnet hat. Das Museum Folkwang zeigt eine spannende Ausstellung, zu der man sich möglichst online anmelden sollte.