Köln feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Am 10. Februar 1823 gab es hier den ersten Rosenmontagszug. Das Motto lautet in diesem Jahr: "200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer". Stimmung wie Wetter passen schon beim Start des Kölner Rosenmontagszuges.