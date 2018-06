Farbe im Quadrat. Josef Albers in der Villa Hügel

In zwölf Kapitel ist die Ausstellung aufgeteilt, sie spannt einen großen Bogen über Albers' gesamtes Leben: Angefangen bei seiner Jugend und Ausbildung über seine Zeit als Lehrer am Bauhaus in Weimar und Dessau bis hin zu den Weg weisenden Jahrzehnten am Black Mountain College in North Carolina, wohin er mit seiner Frau Anni 1933 emigrierte.