Serap Güler: Politikerinnen werden auf ihr Äußeres reduziert

WDR: Frau Güler, haben Sie das Gefühl, dass ihr Geschlecht bei ihrem Job eine Rolle spielt?

Serap Güler: Nein, für mein Ressort und mein Thema nicht. Es ist vielleicht ein bisschen anders, wenn man das es auf das ganze Feld Politik ausweitet. Da haben wir nach wie vor zu wenig Frauen, vor allem in bestimmten Positionen oder Ämtern.

WDR: Was halten sie von Rankings im Netz, wie die "Top Ten der schönsten Politikerinnen"?

Güler: Im besten Fall schmunzle ich darüber. Aber es ist eher ein erschöpftes Schmunzeln. Es ist eine Art von Sexismus, die einem als Frau in der Politik schon ziemlich auf die Nerven geht.