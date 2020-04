"Ich zog in die Wälder, weil ich den Wunsch hatte mit Überlegung zu leben, 'alle Wirkenskraft und Samen' zu schau'n, zu ergründen, ob ich nicht lernen konnte was ich lehren sollte, um beim Sterben vor der Entdeckung bewahrt zu bleiben, daß ich nicht gelebt habe. Ich wollte nicht das leben, was kein Leben war; das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben, höchstens im Notfall. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so herzhaft und spartanisch leben, daß alles, was nicht Leben war, aufs Haupt geschlagen würde."

(Henry David Thoreau, 1854 in "Walden – oder das Leben in den Wäldern", englischer Originaltitel "Walden; or, Life in the Woods")