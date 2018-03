Masse und Klasse bei Grimme-Preisträgern 2018

Grimme-Preis für Wokalek und Zehrfeld

Zu den bekanntesten Schauspielern, die in diesem Jahr einen Grimme-Preis bekommen, zählen Johanna Wokalek und Ronald Zehrfeld. Sie spielen in dem Zweiteiler "Landgericht - Geschichte einer Familie", das das ZDF im Januar 2017 ausgestrahlt hat, ein jüdisches Ehepaar während der Nazi-Zeit.

68 Preise vergibt das Grimme-Institut in diesem Jahr - so viele wie noch nie in der 54-jährigen Geschichte des Preises. Die Verleihung ist am 13. April 2018 im Theater in Marl.