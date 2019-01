Aktuelle Themen finden sich bei Nominierungen wieder

"Ob die Radikalisierung gesellschaftlicher Gruppen, Flucht und Migration, Datendiebstahl und -missbrauch, der immer noch andauernde Kampf für Gleichberechtigung – alle diese Themen finden sich in den diesjährigen Nominierungen wieder" , sagte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach.

Für die ARD sind Filmproduktionen wie "Fremder Feind" (WDR), "Das deutsche Kind" (NDR), die Tatorte "Der Mann, der lügt" (SWR) und "Meta" (RBB) sowie der Zweiteiler "Gladbeck" nominiert. In der Kategorie Kinder & Jugend ist unter anderem "Die Sendung mit der Maus" (WDR) im Rennen.

Zum ersten Mal in diesem Jahr dabei: Produktionen des Pay-Channels YouTube Premium. In der Kategorie Kinder & Jugend wurde "LeFloid VS. The World" ausgewählt. Die Kommission Unterhaltung nominierte die Produktion "Neuland".