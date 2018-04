Grimme Online Award 2018: WDR "Mädelsabende" nominiert

Straßennamen und Staatsversagen

Weitere Nominierungen gingen an die App der Kindersendung "KiKANiNCHEN", an eine Multimedia-Story der "Berliner Zeitung" über den islamistischen Attentäter Anis Amri und an das kontroverse Web-Doku-Format "Y-Kollektiv". Auch der Youtube-Kanal "Sommers Weltliteratur to go" ist nominiert, wo der Theatermacher Michael Sommer große Werke der Weltliteratur mit Playmobil-Figuren nachspielt. Ebenfalls Hoffnungen kann sich das Projekt "Straßenbilder" der Wochenzeitung "Die Zeit" machen. Hier haben die Macher eine interaktive Datenbank aus sämtlichen Straßennamen erstellt, die es in Deutschland gibt.

Abstimmung über Publikumspreis ist online

Die Gewinner des Grimme Online Awards werden bei einer Preisverleihung am 22. Juni in Köln bekanntgegeben. Zusätzlich wird dort auch der Publikumspreis verliehen, für den man ab Donnerstagmittag online abstimmen kann.