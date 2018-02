" Die Aktion der Farbe ist das Entscheidende. Die Kommunikation von kalten und warmen Werten bringt Austausch. Der Farbraum bewegt sich im Sog der Pigmenthäufungen. Die Fläche atmet. " So hat der 2013 in Düsseldorf verstorbene Maler die Intention seiner Kunst selbst benannt. Die vibrierende Dramaturgie der Farbflächen soll soghaft in den Raum weiterwirken.

