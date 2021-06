Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini wird am 14. Juni 1954 in Siena, Toskana geboren. Nach dem Abitur studiert sie zunächst Klavier und Kompositon und später Literaturwissenschaft und Philosophie. Mit Anfang 20 veröffentlicht sie ihr Debütalbum "Gianna Nannini", dass zunächst noch als introvertiert beschrieben wird. Auf einer Reise in die USA verliebt sie sich 1979 in den Rock'n'Roll und Janis Joplin: Die Rockröhre ist geboren!

