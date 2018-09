" Was an der Wirklichkeit ausdrucksvoll ist, hole ich heraus, stelle es einfach dar, ohne Umschweife, ohne Drum und Dran ." So hat Gabriele Münter (1877-1962) ihr Schaffen einmal selbst bezeichnet. "Malen ohne Umschweife" heißt auch die große Retrospektive, die nach Stationen in München und im dänischen Humlebæk in Köln zu sehen ist.