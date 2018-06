Micky Maus oder doch Fix und Foxi?

Am Anfang sahen Fix und Foxi noch wie Füchse aus. Doch das änderte sich mit der Zeit, die Schnauzen wurden flacher, die beiden knuddeliger und niedlicher. Comicfiguren ändern sich und werden dem Geschmack ihrer Fans angepasst. Und das waren bei "Fix & Foxi" nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Wenn die Kleinen schon Comics lesen musste, dann nicht diese amerikanischen mit Micky Maus und Donald Duck. Sondern lieber deutsche Comics, die eine Moral von der Geschicht haben. Wie früher Wilhelm Busch.

Rabe Knox, Onkel Fax und Lupo

1992. Lupo auf dem Leuchtturm, aus dem Comic "Fix und Foxi".

Busch war auch viel mehr Vorbild für den deutschen Comic-Entwickler Rolf Kauka als Walt Disney. Dennoch heißt die Ausstellung im Schloss Oberhausen "Fix & Foxi. Rolf Kauka, der deutsche Walt Disney und seine Kultfüchse". Es gibt auch einige Ähnlichkeiten. Wie Disney zeichnete Rolf Kauka nicht selbst, sondern beschäftigte viele Mitarbeiter. Und er erfand einige Figuren, die immer wieder kehrten. Der Rabe Knox erfand Dinge, Onkel Fax war immer lieb – doch der Star dieser gemütlichen Gruppe im Kleinstädtchen Fuxholzen, war Lupo, ein verfressener und fauler Wolf.

Kauka mit Lucky Luke in seinen Comics

In der Ausstellung hängen nicht nur Comics an den Wänden. Sondern auch Entwürfe. Die Zuschauer können nachvollziehen, wie die Geschichten entstehen, einen Blick in die Werkstatt werfen. Weniger bekannt ist, dass Rolf Kauka für seine Comicmagazine auch Serien aus Frankreich und Belgien einkaufte. Mit Figuren, die heute berühmter sind als Fix und Foxi. Lucky Luke zum Beispiel zog zum ersten Mal schneller als sein eigener Schatten in Rolf Kaukas Comics. Und auch Asterix und Obelix tauchen auf. Allerdings nicht als unbesiegbare Gallier. Sie wurden zu Germanen umgedichtet und hieße Siggi und Barrabas. Was aus heutiger Sicht ziemlich seltsam wirkt.

Comics mit Moral

Wer mit Kindern oder Enkeln dieses Schau besucht, kommt schnell ins Gespräch. Denn jede Generation wird die Bilder anders erleben. Man kann aber auch ohne Begleitung in eine Zeit eintauchen, als man die eigenen Eltern noch davon überzeugen musste, dass Comics kein Schund sind. Sondern was richtig Tolles.