Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm „Wuff“ | WDR 2 Kino | 25.10.2018 | 01:57 Min. | Verfügbar bis 20.12.2018 | WDR 2

In Ellas (Emily Cox) Leben läuft einfach nichts rund: Im Job kann sie nicht punkten, ihr Freund hat eine Jüngere. Sie beschließt, ihr Leben mit einem Wesen zu teilen, dem es noch schlechter geht. Kurzentschlossen nimmt sie aus dem Tierheim Bozer mit – einen strubbeligen Straßenköter, der bei jeder Gelegenheit ausbüxt. So lernt sie im Wald einen Förster (Kostja Ullmann) kennen, der ihr bald mehr gibt als nur Hundeerziehungstipps.

Ellas Freundinnen haben ebenfalls Probleme und sind mit Hunden verbunden – Silke trainiert sie in einer Hundeschule, Lulu (Maite Kelly) hasst "Köter". Sie ist Katzenliebhaberin und kann sich kein Date mit einem Mann vorstellen, der einen Hund besitzt. Aber es kommt anders. Nicht sonderlich überraschend?

Story plätschert dahin

Stimmt! Wuff von Regisseur Detlev Buck, der mit Komödien wie "Karniggels" und "Männerpension" erfolgreich war, will in seinem neuen Episodenfilm die Balance zwischen Komödie und Romanze nicht gelingen. Zu oft sind Situationen, in die Großstädter mit ihren Vierbeinern geraten, vorhersehbar, zu oft plätschert die Story ohne Dringlichkeit dahin.

Stark wird der Film immer dann, wenn er die Hundeperspektive einnimmt. Bei einem Hundefußballspiel zum Beispiel. Da "kicken" sämtliche Vierbeiner des Viertels um ihre Ehre und die Kamera gönnt ihren ungewöhnlichen Darstellern endlich mal mehr Raum.

Sehenswerte tierische Darsteller

Herzerwärmende Momente gelingen Darsteller Frederick Lau. Er spielt einen Kleingangster, der sich um den Hund einer älteren Dame (Katharina Thalbach) kümmert und daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Auch wenn Lau schon öfter als harter Typ mit weichem Kern zu sehen war, gelingt es ihm, seiner Figur neue Facetten abzuringen und dieser Episode eine besondere Farbe zu verleihen.

"Wuff" hat eine hübsche Grundidee und viele sehenswerte tierische Darsteller. Die Umsetzung allerdings hätte origineller und stringenter sein können.

Komödie, Deutschland 2018, Regie: Detlev Buck, ab 6 Jahren, Kinostart: 25.10.2018

Stand: 25.10.2018, 00:00