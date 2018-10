Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm "Werk ohne Autor" | WDR 2 Kino | 04.10.2018 | 02:06 Min. | Verfügbar bis 25.10.2018 | WDR 2

"Never Look Away" – Schau niemals weg! So heißt der neue Film von Florian Henckel von Donnersmarck in den USA und trifft damit den Kern des Dramas besser als der deutsche.

Der Regisseur und Drehbuchautor erzählt in seiner Künstlerbiographie vom Ursprung der Kreativität. Das Drehbuch lehnt sich an das Leben Gerhard Richters an, eines der erfolgreichsten zeitgenössischen Maler, der im Film verfremdet Kurt Barnert heißt und von Tom Schilling gespielt wird.

Prägendes Kindheitserlebnis

Prägend für Kurt ist ein Kindheitserlebnis. Der kleine Junge sieht, wie seine schizophrene Tante, die er über alles liebte, von NS-Soldaten abgeführt wird. Sie kommt in eine Klinik und wird später umgebracht. Zu den behandelnden Ärzten gehört Carl Seeband (Sebastian Koch), der Vater seiner späteren Frau (Paula Beer). Kurt weiß über Jahre nichts von diesem Zusammenhang, dennoch schlägt sich Unbewusstes in seiner Kunst nieder.

Das dreistündige Drama nimmt sich Zeit für seine epische Zeitreise, die mehr als drei Jahrzehnte erzählt. Es gelingt Florian Henckel von Donnersmarck, sein abstraktes Thema emotional zu erzählen.

Deutscher Kandidat für den Oscar

Der Regisseur und Autor hat bereits vor zwölf Jahren mit seinem ersten Film "Das Leben der Anderen" weltweit das Publikum überrascht und einen Oscar gewonnen. Auch "Werk ohne Autor" geht für Deutschland ins Oscarrennen.

Drama, Deutschland 2018, Regie: Florian Henckel von Donnersmarck, ab 12 Jahren

Kinostart: 03.10.2018