Trailer zum Kinofilm "Vielmachglas" | 01:35 Min. | Verfügbar bis 29.03.2018

Soll ich den Ledersessel kaufen oder besser nicht? Entscheidungen stressen Marleen (Jella Haase), deshalb zieht sie es vor, keine zu treffen. Wohl deshalb lebt sie mit Anfang 20 immer noch bei ihren Eltern (Juliane Köhler, Uwe Ochsenknecht), jobbt im Kino und weiß nicht so recht, was sie studieren soll. Da ist ihr Bruder Eric (Matthias Schweighöfer) komplett anders drauf. Der Abenteurer bereist die Welt und schreibt darüber. Nur die Arktis fehlt ihm noch, erzählt er bei einem Kurzbesuch zuhause. Um seine Schwester aus ihrem Tief zu holen, schenkt er ihr ein "Vielmachglas". Darin soll sie alle Momente sammeln, in denen sie sich etwas getraut hat und sich die Zettel selbst vorlesen, wenn sie an sich zweifelt. Marleen ist skeptisch.