Die Verlegerin

1971 steht mit Katharine "Kay" Graham (Meryl Streep) eine Frau an der Spitze des Verlags, der die renommierte "Washington Post" herausbringt. Als erste weibliche Zeitungsverlegerin der USA hat Kay ohnehin keinen leichten Stand. Außerdem steht die Zeitung kurz vor dem Börsengang.

Brisant wird es, als Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) über einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus berichten will, in den vier US Präsidenten verwickelt sind. In einem aufreibenden Kampf für die Pressefreiheit setzen Kay und Ben alles aufs Spiel: Karriere und Zukunft der Zeitung. Der mächtigste Gegner dabei ist die US Regierung.

Komplexes Thema, unterhaltend erzählt

Die Veröffentlichung der geheimen "Pentagon-Papiere" zählt neben der Watergate-Affäre zu den größten Politskandalen der USA. Dieser dramatische Tatsachenbericht über den ersten "Leak" der Pressegeschichte, an dessen Veröffentlichung die mutige Verlegerin Kay Graham maßgeblich mitbeteiligt war, hat Regisseur Steven Spielberg ("Saving Private Ryan", "ET", "Der weiße Hai") erstmals für die große Leinwand aufgearbeitet. Für Spielberg und Tom Hanks ist es bereits die fünfte Zusammenarbeit, mit Meryl Streep arbeitete er zum ersten Mal zusammen.

Spielberg schafft es wie bereits mit "Lincoln", ein komplexes Thema unterhaltend zu erzählen. Gekonnt verbindet er politische Hintergründe, Situation der Presse und die schwierige Position der ersten weiblichen Verlegerin in den USA zu einer spannenden Geschichte. Große Ereignisse spiegelt er in persönlichen Erlebnissen und vergisst dabei nie das Zeitkolorit.

Oscar-Nominierung für Meryl Streep als Verlegerin

Da rattern in Redaktionen noch laut die Schreibmaschinen und in Sitzungsräume steht der Zigarettenrauch. Meryl Streep trägt als verwitwete Verlegergattin das Haar stets korrekt toupiert, ihre Blusen haben lange Kragen. Wie schwer es eine Frau Anfang der 70er Jahre in einer Männerwelt hatte, wie sehr sie höflich missbilligt und in aller Form unterschätzt wird, zeigt "Die Verlegerin" schmerzlich auf. Meryl Streep überzeugt in ihrer Wandlung von der verwöhnten Verlegergattin zur Verlegerin, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, um für Verfassung und Demokratie einzustehen. Mit ihrer Rolle in dieser "Heldinnen-Geschichte" könnte sie Anfang März zum vierten Mal einen Oscar gewinnen. Es ist bereits ihre 21. Nominierung. Auch Steven Spielberg kann hoffen, denn "Die Verlegerin" geht auch in der Kategorie "Bester Film" ins Rennen.

"Die Verlegerin" ist ein Plädoyer für die Pressefreiheit und eine Geschichtsstunde – lehrreich und unterhaltend zugleich.

Biopic, USA 2017



Regie: Steven Spielberg ("Der weiße Hai", "ET", "Saving Privat Ryan", "Schindler’s Liste")



Darsteller: Tom Hanks ("Saving Privat Ryan", "Forrest Gump", "Verschollen"), Meryl Streep ("Jenseits von Afrika", "Kramer gegen Kramer", "Sophies Entscheidung")



Länge: 117 min



Ab 6 Jahren



Kinostart: 22.02.2018

Stand: 22.02.2018, 00:01