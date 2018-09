Utøya 22. Juli

Es nieselt auf die matschige Campingwiese. Kaja (Andrea Berntzen) sucht zwischen bunten Zelten nach ihrer jüngeren Schwester. Sie soll sich endlich bei der Mutter melden und sie beruhigen. In Oslo ist im Regierungsviertel eine Bombe detoniert. Eltern machen sich Sorgen, ob es ihren Kindern auf der nahegelegenen Insel Utøya im Ferienlager gut geht. Die Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei hat das Camp organisiert. Die Handyverbindung ist schlecht. Die Nachricht vom Attentat macht beim Waffelessen die Runde. Plötzlich fallen auch auf der Insel Schüsse. Ist es eine Übung? Ein Streich? Panik bricht aus. Kaja will sich mit ihrer Schwester in Sicherheit bringen. Aber wo ist sie? Kaja wagt sich nochmal zurück ins Camp, findet nur ein leeres Zelt und ihr klingelndes Handy vor. Und immer wieder Schüsse. Flüchtende Menschen. Kaja hat nur ein Ziel: Sie will ihre Schwester finden und schützen.

"Den Opfern Stimme und Gesicht geben"

Den 22. Juli 2011 werden die Menschen in Norwegen lange nicht vergessen. Es war der Tag, an dem der Rechtsextremist Anders Behring Breivik bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen tötete und 99 schwer verletzte. In den Jahren danach ging es immer nur um diesen Täter, um seinen Prozess und seine Haftbedingungen. Das hat den norwegischen Regisseur Erik Poppe zu seinem Filmprojekt gebracht: "Ich habe den Film aus Wut gemacht. Ich wollte den Opfern Stimme und Gesicht geben. Überlebende fühlen sich bis heute schuldig, nicht genug getan zu haben. Aber sie waren auf der Flucht und wussten nicht mal, warum."

Poppe erzählt den Terror aus der Perspektive der Jugendlichen im Camp beklemmend nah. Es dauerte 72 Minuten, bis Hilfe kam. Unendliche Minuten, die Poppe in Echtzeit schildert. Dabei folgt die Kamera der fiktiven Figur Kaja über die Insel, in einer einzigen Einstellung. Der Film hat keinen Schnitt und macht so die Unmittelbarkeit der Geschehnisse spürbar. Der Täter ist nur zweimal kurz aus der Ferne zu sehen, wird nie beim Namen genannt.

Überlebende als Berater

Für das Drehbuch hat Poppe mit überlebenden Jugendlichen zusammengearbeitet und sich ihre persönlichen Geschichten angehört. Daraus hat er neue Figuren entworfen, damit sich weder Opfer noch Angehörige im Film nachgespielt sehen.

Den Opfern hat er auch den fertigen Film zuerst gezeigt, bevor er ihn bei der Berlinale präsentierte. Drei Überlebende waren auch als ständige Berater des Filmteams bei den Dreharbeiten, die auf der Nachbarinsel stattfanden. "Für mich war wichtig, dass sie immer als Korrektiv dabei waren", erzählt Poppe. "Von der ersten Einstellung bis zum Ende. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Was aber alle eint, sind diese 72 Minuten. Die sind sehr lang, wenn einer schießt und niemand hilft." Die Jugendlichen werden von Laien dargestellt und wurden am Set psychologisch betreut.

Film als Teil des Heilungsprozesses

"Utøya 22. Juli" ist ein aufwühlender Film, wie man ihn nicht oft im Kino erlebt. Das Leid der Opfer wird nicht ausgebeutet. Es wird vielmehr der eigenen Vorstellungskraft so nah gebracht, wie es einem Film möglich ist. Es passiert viel mehr im Kopf, als auf den Bildern.

Die Berater von Poppe hoffen, dass die Menschen durch den Film besser verstehen, was passiert ist. Der Regisseur wünscht sich, dass "Utøya 22. Juli" – Teil des Heilungsprozesses wird.

Drama, Norwegen 2018

Regie: Erik Poppe ("Tausendmal gute Nacht")

Darsteller: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen

Länge: 97 Minuten

Ab 12 Jahren

Kinostart: 20.09.2018

Stand: 20.09.2018, 00:00