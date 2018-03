Sieben Jahre ist es her, seit Lord Richard Croft (Dominic West) verschwand. Seine eigenwillige Tochter Lara (Alicia Vikander) ist mittlerweile 21 Jahre alt. Bislang hat sie sich dagegen gewehrt, die Leitung über dessen weltweit agierendes Wirtschaftsimperium zu übernehmen und dazu ihren Vater für tot erklären zu lassen. Die junge Frau zieht es vor, selbstbestimmt zu leben und sich als Fahrradkurier über Wasser zu halten. Mit Kickboxen hält sie sich fit.

Eines Tages beschließt sie jedoch, dem vermeintlichen Tod ihres Dads auf den Grund zu gehen. Dazu reist sie zu seinem letzten bekannten Aufenthaltsort, einer kleinen Insel vor der Küste Japans. Ein Bekannter will sie davon abhalten, ins "Teufelsmeer" zu reisen, denn kein Besucher kehrte je von dort zurück. Kaum auf der Insel angekommen, befindet sich Lara ständig in Gefahr und muss sich mit Verstand, Willen und Kraft durchsetzen.

Kampfszenen und Verfolgungsjagden

17 Jahre ist es her, seit sich Angelina Jolie als Lara Croft durch den Urwald kämpfte – mit geschürzten Lippen und enganliegendem Tanktop. Zeit für eine würdige Nachfolgerin. Die 29jährige Schwedin Alicia Vikander, die für ihre Rolle in "Danish Girl" einen Oscar erhielt, spielt die Amazone in der Neuauflage und wirkt dabei eher sportlich trainiert, weniger als Sexbombe, wie ihre Vorgängerin. Kampfszenen und Verfolgungsjagden meistert sie genauso wie ihre inneren Auseinandersetzungen. Der Tod ihres ersten Gegners hinterlässt Spuren – ihre Lara Croft ist keine knallharte Maschine, sondern eine verletzliche, junge Frau mit starkem Willen und großer Kraft.

An Effekten, Verfolgungsjagden und Stunts lässt es Regisseur Roar Uthaug ("The Wave – Die Todeswelle") nicht fehlen. Wie im Computerspiel muss Lara Croft eine Herausforderung nach der anderen meistern. Auch wenn es nicht alle Schauspieler so gut wie die Hauptdarstellerin verstehen, ihre Actionparts mit Persönlichkeit zu versehen, ist Tomb Raider eine solide Videospielverfilmung mit einer überzeugenden Lara Croft.

Action, USA 2018



Regie: Roar Uthaug ("The Wave – Die Todeswelle")



Darsteller: Alicia Vikander ("Ex Machina", "The Danish Girl", "Jason Bourne", "Tulpenfieber", Dominic West ("The Square", "Money Monster", Serie: The Wire), Walter Goggins ("Django Unchained")



Länge: 118 min



ab 12 Jahren



Kinostart: 15.03.2018

Stand: 15.03.2018, 00:01