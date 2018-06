Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm „Swimming with men“ | WDR 2 Kino | 07.06.2018 | 01:55 Min. | Verfügbar bis 28.06.2018 | WDR 2

WDR 2 Kino

Swimming with men

Von Andrea Burtz

Eric steckt in der Midlife-Crisis. In einem Amateur-Team für Synchronschwimmen sucht er neuen Lebenssinn - zusammen mit anderen Männern um die 50. "Swimming with Men" erzählt ihre Geschichte mit angenehm trockenem Humor.