Bauman (Jake Gyllenhaal) wird mit anderen Schwerverletzten sofort ins Krankenhaus gebracht. Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt, kann er einen der Attentäter identifizieren und den Ermittlern entscheidende Hinweise liefern, um die Terroristen zu fassen.

Jeff selbst steht allerdings am Beginn eines langen Kampfs: langwierige Reha-Maßnahmen, eine fordernde Mutter (Miranda Richardson), die sein Schicksal zu Geld machen will. Zudem überschätzt sich Jeff über Monate selbst. Das ganze Land feiert ihn als Helden. Jeff ist längst zum Symbol für die verwundete Stadt Boston geworden. Doch diese Rolle überfordert den jungen Mann. Es kostet ihn viel Kraft, sich der Öffentlichkeit vor Kameras und in Stadien auszusetzen. Für die Medien hebt er scheinbar lässig die Hand zum Victoryzeichen, doch hinter verschlossenen Türen bricht er unter der Last des eigenen Schicksals zusammen. Einzig Erin (Tatiana Maslany) spürt die Nöte ihres Freundes und unterstützt ihn nach Kräften - auch gegen den Willen ihrer Familie.

Regisseur David Gordon Green hat "Stronger" inszeniert, das auf Jeff Baumans gleichnamigem Buch basiert. Im Mittelpunkt des packenden Dramas steht Jeffs Leidensweg, der in der gezeigten Härte schwer zu ertragen ist. Dabei hilft Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal, der in seiner Rolle brilliert: Zu Beginn als sorglos naiver Twen, dann als psychisch angeschlagener Mann, der unter der Last, mit seinem Schicksal eine Gallionsfigur geworden zu sein, zusammenbricht.

Allein Gyllenhaals Performance ist ein schlagendes Argument, sich das zermürbende Drama anzuschauen, das auch dem Zuschauer einiges abverlangt. Grenzenloser Patriotismus überstrahlt schließlich das letzte Drittel des Films.

Drama, USA 2018, Regie: David Gordon Green, ab 12 Jahren



Kinostart: 19.04.2018

Stand: 19.04.2018, 00:00