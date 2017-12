Star Wars 8: Die letzten Jedi

Auch wen der neueste Star-Wars-Film, der am Donnerstag (14.12.2017) in die Kinos kommt, "The Last Jedi" heißt: Der letzte Film der Saga ist das noch lange nicht. Denn die Macht, die das Weltraum-Märchen auf das Interesse der Zuschauer hat, ist größer als die von Yoda, Darth, Luke und Kylo zusammen.