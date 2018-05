Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm "Solo: A Star Wars Story" | WDR 2 Kino | 24.05.2018 | 02:09 Min. | Verfügbar bis 06.06.2018 | WDR 2

Han Solo – das war bislang Harrison Ford. Er ist fest verbunden mit der Rolle des Schmugglers im Star Wars Universum, die ihm vor 40 Jahren zum Durchbruch verhalf. "Solo: A Star Wars Story" erzählt jetzt die Vorgeschichte des jungen Han Solo. Dabei wird der mittlerweile 75-jährige Harrison Ford nicht durch Computertricks in Jugendjahre zurückversetzt, sondern vom 28-jährigen Alden Ehrenreich ersetzt. Stufenschnittfrisur und bekannte Weste machen ihn optisch zum Han Solo in jungen Jahren. Die ursprünglich von George Lucas erdachte Figur wirkt im Drehbuch von Jonathan und Lawrence Kasdan noch sehr jungenhaft, der Rebell in ihm ist jedoch zu erahnen.

Der Film erzählt Han Solos Geschichte vor Episode IV (also der ersten Episode mit Harrison Ford): Wie Solo versuchte, vom Schrottplaneten Corellia zu fliehen, in Begleitung seiner Freundin Qu'ira (Emilia Clarke). Es gab also vor Prinzessin Leia schon eine andere Frau! Qu'ira schafft die Flucht jedoch nicht und muss zurückbleiben.

Han Solo will sie so schnell wie möglich holen und absolviert zu diesem Zweck eine Pilotenausbildung. Auch wie er zum berühmten Millennium Falken kam und warum ihn eine so tiefe Freundschaft zu Chewbacca verbindet, erklärt die Vorgeschichte. Zugleich beantwortet sie allerdings auch überflüssige Fragen – zum Beispiel, warum Han Solo eigentlich Han Solo heißt. Jede Leerstelle in der Vita des Rebellen – mehr oder weniger geheimnisvoll - wird gefüllt. Schade!

Actionszenen sind abenteuerlich; unter anderem gibt es gleich zu Beginn einen Zug, der ein hängendes Gleis beidseitig befahren kann und auch neue Nebenrollen mit Starbesetzung (Woody Harrelson, Paul Bettany). Wie gewohnt spuken beiläufig originelle Wesen durchs Bild, knackige Spaßdialoge lockern nach Kämpfen und Gefahren immer wieder auf.

Ron Howard übernahm die Regie im Sommer 2017 - da befanden sich die ursprünglichen Regisseure Phil Lord und Christopher Miller schon mitten in den Dreharbeiten. Der Wechsel ist der Science Fiction Saga nicht anzumerken, die Story wirkt wie aus einem Guss. Für Fans ein solides Prequel, dem inhaltlich allerdings die Dringlichkeit fehlt.

Science Fiction, USA 2018

Regie: Ron Howard ("A beautiful Mind", "Apollo 13", "Rush – Alles für den Sieg", "Illuminati")

Darsteller: Alden Ehrenreich ("Hail, Ceasar!", "Beautiful Creatures", "Stoker – Die Unschuld endet"), Emilia Clarke ("Ein ganzes halbes Jahr", Serie: "Game of Thrones"), Woody Harrelson ("Three Billboards outside Ebbing, Missouri", "Natural Born Killers"), Paul Bettany ("A beautiful Mind")

Länge: 134 min

ab 12 Jahren

Kinostart: 24.05.2018

Stand: 24.05.2018, 00:01