Fall Wedel: Schauspielbranche bekommt Beschwerdestelle

WDR: Herr Schafmeister, die Frauen, die jetzt ihr Schweigen gebrochen haben, haben vorher lange geschwiegen. Warum erst jetzt, fragen sich Teile der Öffentlichkeit. Hat es auch etwas mit der besonderen Beschaffenheit der Filmbranche zu tun?

Heinrich Schafmeister vom Bundesverband Schauspiel

Heinrich Schafmeister: Es ist für Betroffene immer schwer, über so etwas zu sprechen. Solche Vorwürfe gegenüber den Frauen halte ich daher nicht für angebracht. Viele entscheidender wäre ja, dass die Leute, die Zeuge von so etwas wurden, etwas gesagt hätten. Denn die sind in einer besseren Situation.