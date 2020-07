In der frivolen Komödie "Was gibt's Neues, Pussy?" geriet Sellers als exzentrischer Psychiater in Paris mitten hinein in die Liebeseskapaden seiner Patienten. Ein Highlight in Sellers Karriere - und nicht nur in seiner. Der Film war das erste verfilmte Drehbuch von Woody Allen, Tom Jones gelang mit dem Titelsong "What's New Pussycat?" ein Welthit, und neben Sellers glänzten unter anderem Romy Schneider, Ursula Andress und Françoise Hardy.