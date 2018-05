Schauspieler Wolfgang Völz mit 87 Jahren gestorben

Bühnendebüt 1950

Völz wurde am 16. August 1930 in Danzig geboren. Schon als Kind spielte er gern Theater, machte aber zunächst eine Bäckerlehre. In Hannover nahm er später Schauspielunterricht. Als Page in Schillers "Don Carlos" gab er 1950 am Landestheater Hannover sein Bühnendebüt. Es folgten Engagements an Theatern in ganz Deutschland.

1954 schloss er sich dem Kabarettensemble "Stachelschweine" in Berlin an. In den 60er-Jahren begann seine Fernsehkarriere mit Gastauftritten in zwei Folgen von Jürgen Rolands Krimiserie "Stahlnetz". Mit Heinz Rühmann war er in "Charleys Tante" zu sehen.

Laut Medienberichten hatte Völz 2016 einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich aber wieder erholte. In den vergangenen Jahren lebte er zurückgezogen in Berlin.