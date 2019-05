Rex kommt als niedlicher Welpe in den Buckingham Palast. Das kleine Hündchen wird verwöhnt und erobert das Herz der Queen im Sturm. Dienstältere Hunde haben nichts mehr zu melden. Und Prinz Philip, der sich von der kurzbeinigen Charmeschleuder nicht um den Finger wickeln lässt, kommt mit den Nerven an seine Grenzen, als Rex aus Arroganz den Bogen überspannt.

Während eines Staatsbanketts zu Ehren eines US Präsidenten mit orangen Haaren fällt er auch bei seinem Frauchen in Ungnade: Nachdem er sich völlig danebenbenommen hat, ist die Queen empört und bestraft ihn.

Hartes Leben auf der Straße

Daraufhin beschließt der Corgi, gemeinsam mit einem Freund den Palast zu verlassen. Doch das neue Leben ist härter als gedacht: Rex landet auf der Straße zwischen Streunern, die ums Überleben kämpfen und ihre ganz eigene Hierarchie haben. Ein Palasthündchen beeindruckt sie nicht. Rex will beweisen, dass er wirklich der Lieblingshund der Queen war. Der Weg zurück in den Palast wird zur Odyssee voller Abenteuer und Gefahren.

Rex ermöglicht den Zuschauern zu Beginn einen Einblick hinter die Kulissen von Buckingham Palace – so, wie aus dem Bilderbuch. Eine Queen, die stets Krönchen trägt, auch wenn sie Orangenmarmelade auf den Toast streicht und ihr Ehemann Prince Philip, der abends im Bett heimlich über Möglichkeiten liest, einen Schoßhund wieder loszuwerden.

Staatsbesuch mit Frau und Hund

Diese beiläufigen Momente sind für erwachsene Zuschauer sicher die schönsten und amüsantesten der Geschichte, die in der ausführlichen Eingangsszene sogar komplett ohne Worte auskommt. Der Staatsbesuch von Präsident Trump mit Frau und Hund ist hingegen sehr plump geraten. Politische Anspielungen auf Königshaus und Brexit gehen im Mittelteil komplett verloren, wenn der Hund in London unterwegs ist. Dann wird der belgische Animationsfilm von Ben Stassen und Vincent Kesteloot ein reiner Kinderfilm, der genau auslotet, was einen guten Freund ausmacht.

Die vielen Hundefiguren repräsentieren alle einen Charakter, ihre Animation ist sehr flach. Es fehlt – wie leider oft in Animationsfilmen – an weiblichen Figuren. Nur die Queen, eine hübsche Vorzeigehündin und eine Art "Mutter Corgi" sehen sich der Vielzahl männlicher Figuren gegenüber.

Auch wenn nicht jeder Gag sitzt - "Royal Corgi – Der Liebling der Queen" kommt so leichtfüßig daher wie seine Hauptfigur. Der Animationsfilm besticht vor allem durch die witzige Betrachtung des Alltags im britischen Königshaus.

Belgien, 2018

Regie: Ben Stassen und Vincent Kesteloot ("Sammys Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage", "Sammys Abenteuer 2", "Robinson Crusoe")

Stimmen: Rex (Patrick Baehr), Queen (Katharina Lopinski), The Duke (Lutz Riedel), Donald Trump (Shaun Lawton), Melania Trump (Alessija Lause)

Länge: 81 min

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 02.05.2019

Stand: 02.05.2019, 00:01