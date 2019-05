Mit Engelsflügeln aus roten Federn und paillettenverzierten Hörnern auf dem Kopf hastet Elton John (Taron Egerton) im Gegenlicht durch einen langen Gang, als wolle er schnell auf die Bühne. Doch hinter der Tür warten keine Fans, sondern ein Stuhlkreis mit Abhängigen.

Der Sänger im Fantasyoutfit nimmt in der Therapierunde Platz und erzählt häppchenweise aus seinem Leben: von seinem desinteressierten Vater (Steven Mackintosh), der ihm keine Liebe gab. Von der kalten Mutter (Bryce Dallas Howard), die immer auf Distanz blieb und ihren Sohn dafür verantwortlich machte, dass ihr Ehemann das Haus verließ.

Erfolg und Selbstzweifel

Wie aus dem schüchternen, pummeligen Reginald Dwight der Superstar Elton John wurde. Der hochbegabte Pianist, Sänger und Komponist, der in Bernie Taupin (Jamie Bell) einen kongenialen Texter fand und in John Reid (Richard Madden) einen zweifelhaften Manager.

Wie Elton John mit bunter Brille und Latzhose beim ersten Auftritt im legendären Club "Troubadour" in Los Angeles die Massen zum Toben brachte, dem Flügel mit seinen Plateauschuhen ungeahnte Klänge abverlangte, selten eins seiner wilden Kostüme zwei Mal trug, shoppingsüchtig wurde, zu viel Alkohol trank und aus Frust Kokain schnupfte. Sich selbst und auch der Familie eingestand, homosexuell zu sein. Wie ihm die Massen auf der ganzen Welt zu Füßen lagen und er trotz allem an sich zweifelte und sich ungeliebt fühlte.

Bilderbuch des Lebens

All das erzählt Regisseur Dexter Fletcher ("Bohemian Rhapsody") episodenhaft, wie ein Bilderbuch des Lebens von Elton John. Immer wieder springt er zurück in die Therapierunde, um ein neues, plakatives Kapitel aufzuschlagen, das meistens in einem seiner bekannten Hits mündet.

Wunderschön die Szene in Elton Johns Elternhaus, als er den handgeschriebenen Songtext von Bernie Taupin im gestreiften Bademantel am Klavier zum Leben erweckt: "Your Song" wird mühelos geboren. Elton John scheint beim Lesen der Zeilen die Musik in sich zu spüren, die er umgehend umsetzen kann. Die überzeugenden Hauptdarsteller Taron Egerton und Jamie Bell machen die Freundschaft des Erfolgsduos spürbar.

Taron Egerton singt und spielt am Klavier alle Songs selbst – so hatte es sich Elton John gewünscht, der den Film produzierte. Eine eindrucksvolle Leistung. Die Choreografien der Massentanzszenen sind fulminant, Elton Johns Musik gibt der konventionellen Dramaturgie den nötigen Flow.

Es ist keine psychologisch tiefgreifende Geschichte, die Fletcher erzählt, sondern ein unterhaltendes Filmmusical über das Leben eines Superstars, das auch Schattenseiten kennt. Welcher Titel könnte so eine Geschichte besser beschließen, als "I’m still standing"?

Filmmusical, USA 2019

Regie: Dexter Fletcher ("Eddie the Eagle", "Bohemian Rhapsody")

Darsteller: Taron Egerton ("Eddie the Eagle", "King’s Men"), Jamie Bell ("Billie Elliot – I will dance", "King Kong", "Jumper"), Steven Mackintosh ("Underworld: Revolution"), Bryce Dallas Howard ("The Held", "Jurassic World")

Länge: 121 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 30.05.2019

Stand: 29.05.2019, 00:01