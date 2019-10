Ein ungewöhnlicher Auftrag führt die Pariser Malerin Marianne (Noémie Merlant) im Jahr 1770 auf eine einsame Insel an der Küste der Bretagne: Sie soll heimlich ein Gemälde von Héloise (Adèle Haenel) anfertigen, die gerade eine Klosterschule für junge adelige Frauen verlassen hat und bald verheiratet werden soll. Denn Héloise weigert sich, Modell zu sitzen, um gegen die von ihrer Mutter Valeria (Golino) arrangierte Ehe zu protestieren. So beobachtet Marianne Héloise während ihrer Spaziergänge an der Küste und malt abends aus dem Gedächtnis ihr Portrait. Langsam wächst zwischen den eindringlichen Blicken eine unwiderstehliche Anziehungskraft.

Kinobilder wie Gemälde

In wunderschönen Bildern, die selbst Gemälde sein könnten, erzählt Regisseurin Céline Sciamma ("Tomboy") eine emotional starke Liebesgeschichte. Dass sie sich in Abgeschiedenheit zwischen zwei Frauen im 18. Jahrhundert entwickelt und dabei so modern wirkt, spricht für die große inszenatorische Kraft von Céline Sciamma und ihre beiden Hauptdarstellerinnen.

Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde das kraftvolle Liebesdrama mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet – eine Geschichte, der man sich nicht entziehen kann. Für die besonderen, eindrucksvollen Bilder ist die große Kinoleinwand ein absolutes Muss.

Drama, Frankreich 2019, Regie: Céline Sciamma, ab 12 Jahren

Kinostart: 31.10.2019

Stand: 31.10.2019, 00:00