Filmstart "Phantomschmerz" - düsteres Drama aus Ostwestfalen

Ein Thrillerdrama für 50.000 Euro, das in Ostwestfalen spielt - "Phantomschmerz" heißt der erste Langfilm der Produktionsfirma Camcore aus Espelkamp. Dahinter stecken Andreas Olenberg und Daniel Littau, beide Ende 20. Sie haben professionelle Schauspieler dazu gebracht, auf ihre Gagen zu verzichten und viele Kleinspender und -sponsoren auf ihre Seite gezogen.

Der Taxifahrer Finn ist kein fröhlicher Mensch. Frauen lässt er nicht an sich heran, er wäre eine Partybremse, wenn er überhaupt auf solche Veranstaltungen gehen würde. Meist fährt er einfach durch die Nacht und schaut traurig vor sich hin. Doch dann verteidigt er eine junge Frau gegen einen Dieb. Sie schreibt ihm ihre Nummer auf die beschlagene Autoscheibe – sie sehen sich wieder, und Finn erzählt ihr, was ihn bedrückt. Sein Bruder ist nach einem Autounfall schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen und nach einer Operation gestorben.

Ein Arzt mit Dreck am Skalpell

Sven Martinek als alkoholabhängiger Chefarzt.

Finn glaubt, dass der Chefarzt, der seinen Bruder behandelt hat, Dreck am Skalpell hat. Der Arzt ist ebenso unglücklich wie Finn, seine Frau will sich von ihm scheiden lassen, er säuft jeden Abend in einer Bar, bis ihm schlecht wird. Sven Martinek spielt diesen Chefarzt, ein bekanntes Fernsehgesicht. Zwei Monate lang hat Martinek ohne Bezahlung gedreht, weil er vom Drehbuch beeindruckt war. Und von der Leidenschaft der Filmemacher.

Über 70 Kurzfilme haben Andreas Olenberg und Daniel Littau aus Espelkamp produziert und sich dann ans erste abendfüllende Werk gemacht. Sympathie bekamen sie an vielen Orten, aber kein Geld, die Filmförderung ließ sie abblitzen. Dabei sieht man den Bildern sofort an, dass die beiden echte Cineasten sind. Ein großer Teil der Handlung spielt in der Nacht. Die Szenen sind stimmungsvoll und perfekt ausgeleuchtet.

Tolle Ästhetik, schwache Dialoge

"Phantomschmerz"erzeugt durch sehr ästhetisierte Bilder eine düstere Atmosphäre.

Drehbuch und Dialoge allerdings haben deutliche Schwächen. Manche Sätze wirken gestelzt und die Geschichte ist überkonstruiert. Finns neue Freundin entpuppt sich als Tochter des Chefarztes, den er verdächtigt, am Tod seines Bruders schuldig zu sein. Finn bricht in das Haus des Mediziners ein, um Beweise zu finden, wird überrascht und versteckt sich hinterm Sofa, als seine Freundin ihrem Papa von ihrer neuen Beziehung erzählt. Das gerade wieder sehr aktuelle Thema Organspende kommt kurz auf, wird aber nur angerissen. Inhaltlich rutscht der Film oft in melodramatischen Schwulst, ästhetisch zeigen Andreas Olenberg und Daniel Littau, der auch die Hauptrolle spielt, dass sie einiges drauf haben.

Der Film läuft in einigen Kinos in Ostwestfalen, aber auch in Köln, Berlin, bundesweit. Fast alles organisieren Andreas Olenberg und Daniel Littau selbst, die bei den Dreharbeiten ihre ganzen Familien eingespannt haben. Außerdem haben Hotels, Restaurants und andere Unternehmen aus Espelkamp geholfen, die Kosten möglichst gering zu halten. Über Crowdfunding kamen gut 10.000 Euro zusammen, für große Filme ist das die berühmte Portokasse, für dieses Projekt eine lebenswichtige Summe. Vielleicht wird die Finanzierung des nächsten Films nun leichter. "Phantomschmerz" ist eine Talentprobe, nicht mehr, aber auch nicht weniger.