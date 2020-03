Seine magischen Zeiten hat das Städtchen Mushroomton hinter sich. Früher schwebten Elfen und Einhörner über grüne Wiesen, Goldstaub regnete aus Wolken herab.

Technischer Fortschritt in der Elfenstadt

Von diesem Zauber ist nicht viel geblieben, seit technische Innovationen den Bewohnern das Leben erleichtern – Elfen fliegen schon lange nicht mehr, sie fahren mit dem Motorrad. Wenn es Glühbirnen, Schnellzüge und Mikrowellen gibt, braucht niemand mehr echten Zauber. Mittlerweile gehören müllfressende Einhörner zum Stadtbild und feuerspeiende Drachen sind domestiziert.

Auch der schüchterne Elf Ian und sein älterer Bruder Barley, ein Faulpelz mit Hang zu Fantasygeschichten, leben mit ihrer Mutter Laurel Lightfoot in Mushroomton. An ihren verstorbenen Vater können sich beide Jungen nicht mehr so recht erinnern. Ab und zu legt Ian eine alte Cassette mit seiner Stimme in den Rekorder, um mit ihm ein Zwiegespräch zu führen.

Zauberversuch geht schief

Zu Ians 16. Geburtstag überreicht ihm seine Mutter ein Geschenk des Vaters: einen großen Zauberstab mit gemalter Anleitung. Damit können die Söhne ihren Dad für 24 Stunden wieder herzaubern. Sie versuchen es, doch der Zauber geht schief: Er bringt nur die Hälfte des Vaters zurück – die untere Körperhälfte. Ein wild umherschlackerndes Beinpaar, das sich kopflos nicht mitteilen kann.

Um den Rest des Vaters wiederherzustellen, bleibt Ian und Barley nur ein Tag Zeit. Dann lässt der Zauber nach. Die Söhne basteln den Beinen einen ausgestopften Oberkörper mit Sonnenbrille und Käppi, der unkontrolliert wackelt und nehmen ihn mit auf ihre Reise. Ein echtes Abenteuer.

Der 22. Pixarfilm ist eine sympathische Mischung aus Fantasy und Geschichte übers Erwachsenwerden. Die beiden ungleichen Brüder geben Dank ihrer Fehler und Schrullen genug Projektionsfläche, um sich mit ihnen zu identifizieren. Ihre klassische Heldenreise hat Pixargeschmack.

Abenteuergeschichte mit Gefühl

Neben Action und Humor punktet die Abenteuergeschichte durch viel Gefühl. Der originell gestaltete Trip gibt auch den Innenwelten der beiden Jungen Raum. Besonders Ian sehnt sich nach einer Begegnung mit seinem Vater, den er nie richtig kennengelernt hat. Und Barley verheimlicht eine Erinnerung, die zu Herzen geht.

Wenn die Beine des Vaters schließlich zu tanzen beginnen, als sie die Vibration des Autoradios spüren, ist das originell und hinreißend zugleich. Ein echter Pixarmoment.

Onward - die Suche nach den eigenen Wurzeln ist mit fantasievollen Ideen gespickt und in liebevoll gestaltete Bilder gegossen. Ein magischer Film für die ganze Familie.

Abenteuer, USA 2020

Regie: Dan Scanlon ("Die Monster Uni")

Deutsche Stimmen: Ian – Christian Zeiger, Barley – Leonhard Mahlich, Mutter Laurel – Annette Frier

Länge: 102 min

Kinostart: 05.03.2020

Stand: 05.03.2020, 00:01