Nach fünf Jahren, acht Monaten und zwölf Tagen wird Debbie Ocean (Sandra Bullock) aus dem Gefängnis entlassen. Die Schwester des großen Danny Ocean (George Clooney) kann es kaum erwarten, ihren nächsten Coup endlich in die Tat umzusetzen. Während der Haft hat sie alles minutiös geplant. Bevor sie ihr Team zusammentrommelt, ergaunert sie sich im Vorbeigehen teure Kosmetika, stiehlt einen Pelz und mietet sich unter anderem Namen in einem New York Nobelhotel ein. Debbie hat nichts verlernt.

Ihr Plan: Sie will beim Glamour-Event des Jahres, der beliebten Met-Gala, Diamanten im Wert von 150 Millionen Dollar klauen. Das heißt unter den Augen vieler Prominenter und zig Security-Mitarbeitern den Hingucker des Abends stehlen.

Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway), eine dümmliche Diva, soll die wertvollen und sehr schweren Klunker um den Hals tragen. Die durchgeknallte Modedesignerin Rose (Helena Bonham Carter) muss dazu ein schickes Kleid entwerfen. Und auch für den weiteren Verlauf braucht Debbie ein Team: Kleinganovin Lou Miller (Cate Blanchett), Juwelierin Amita (Mindy Kaling), Trickbetrügerin Constance (Rapperin Awkwafina), die erfolgreiche Hehlerin Tammy (Sarah Paulson) und Hackerin Nine Ball (Rihanna) sollen dafür sorgen, dass die Diamanten bei Debbie landen. Und dann schwesterlich aufgeteilt werden.

Wen das an "Ocean's 11" erinnert - stimmt! Auch Danny Ocean - alias George Clooney - kam frisch aus dem Knast und hatte einen Plan für sich und seine Freunde. In "Ocean's 8" ist sein Name nur noch in Marmor gemeißelt - Debbie besucht zweimal das Grab des Bruders. Doch bei der Frauenbande läuft manches anders.

Glamour-Event statt schmieriger Gangsterbosse

Hatte Danny noch im sündigen Las Vegas mit einem schmierigen Gangsterboss zu tun, ist Debbie in der angesagten Modeszene New Yorks unterwegs, um ein angesagtes Glamour-Event zu sprengen.

Eine der Komplizinnen fragt beim Anblick der Gästeliste, ob man nicht auf die Kette verzichten und einfach mit den tollen Promis feiern könnte. So nimmt sich die Branche selbst hoch, allen voran Anne Hathaway, die mit ihrem übertriebenen Schauspielerinnengehabe ihresgleichen persifliert.

Die Gala kann sich sehen lassen: Da laufen Schauspielerin Katie Holmes, Tennis-As Serena Williams, Vogue-Chefin Anna Wintour und Heidi Klum über den Roten Teppich und spielen sich selbst. Selbstironie und Starpower sind die großen Stärken des Films. Wer die Möglichkeit hat, sollte den Film in der Originalfassung sehen, um deutsche Sprachwitze von Sandra Bullock zu genießen (die ja eine deutsche Mutter hat und sehr gut deutsch spricht, wie sie schon bei einer Bambi-Verleihung bewies). Sie zeigt erneut ihr großes Komödientalent, gutes Timing und Witz durch sympathische Minimalmimik. Helena Bonham Carter veredelt als durchgeknallte Modetante ebenfalls witzige Szenen.

Der akribisch geplante Raub hat Tempo und unterhält - verläuft aber insgesamt zu glatt. Hier hatten die Drehbücher der "Männerfilme" mehr Potenzial. Ihr Regisseur Steven Soderbergh, Meister des Heist Movie, hat den Komödienkrimi-Aufguss mit Frauen "nur" als Produzent begleitet.

Trotzdem: Es macht nicht nur großen Spaß, "Ocean's 8" zu gucken - dank all der schönen Frauen, ihrer Roben und extravaganten Bildkompositionen ist er auch ein Bonbon fürs Auge. Popcornkino, zu dem mal kein Bier, sondern ein Fläschchen rosa Sekt gehört.

Krimikomödie, USA 2018



Regie: Gary Ross ("Pleasantville", "Die Tribute von Panem - Hunger Games")



Darsteller: Sandra Bullock ("Gravity"; "Speed", "Selbst ist die Braut"), Cate Blanchett ("Carol", "Aviator"), Anne Hathaway ("Plötzlich Prinzessin", "Der Teufel trägt Prada", "Les Misérables"), Rihanna ("Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"), Mindy Caling (Serie: "Das Büro"), Helena Bonham Carter ("Les Misérables", "The King’s Speech"), Awkwafina ("Bad Neighbours 2"), Sarah Paulson ("12 Years a slave")



Länge: 110 min



ab 12 Jahren



Kinostart: 21.06.2018

Stand: 21.06.2018, 00:00