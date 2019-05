Auch "Nessi" das Ungeheuer aus dem schottischen Loch Ness ist in die Filmgeschichte eingezogen: 1934 wurde im britischen Film "The Secret of the Loch" die Legende zum ersten Mal thematisiert. Nessie wird üblicherweise als Plesiosaurier beschrieben, mit einer Länge von bis zu 20 Metern. Ihre Existenz wäre als so genanntes Kryptid erklärbar, ein dem Menschen unzugängliches und somit unerforschtes Tier, vergleichbar mit Bigfoot und Yeti.