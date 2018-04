Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm "The King" | 02:22 Min. | Verfügbar bis 03.05.2018

The King - Mit Elvis durch Amerika

Von Andrea Burtz

40 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley reiste Autor und Regissseur Eugene Jarecki quer durch Amerika. Aber nicht, um sich schlicht auf die Spuren des King of Rock'n'Roll zu begeben. Im alten Rolls Royce des Sängers fuhr er von New York über Las Vegas bis in den tiefen Süden, um die USA an einem kritischen Wendepunkt ihrer Geschichte zu erleben. Die Dokumentation ist politische Bestandsaufnahme und kulturelles Porträt zugleich.