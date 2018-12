Mary (Elle Fanning) ist rebellisch und bereit, sämtliche Zwänge und Konventionen ihrer Zeit zu überwinden. Anfang des 19. Jahrhunderts ungewöhnliche Eigenschaften für eine 16jährige. Die Tochter eines Philosophen und einer Frauenrechtlerin verliebt sich 1814 in den berühmten romantischen Dichter Percy Shelley (Douglas Booth), der verheiratet ist und eine Familie hat. Mary hält trotz aller Warnungen an ihm fest und brennt mit ihrer großen Liebe durch. Das Paar verbindet ihre große Liebe zur Literatur. Doch trotz aller Offenheit und Toleranz wird ihre Leidenschaft immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Als der Poet Lord Byron (Tom Sturridge) Mary Shelley zu einem literarischen Wettbewerb in seinem Anwesen am Genfer See herausfordert, erfindet sie das wohl berühmteste literarische Geschöpf der Weltgeschichte: Frankensteins Monster.

Mary Shelley erzählt den Weg einer kämpferischen Frau zu einem der größten literarischen Welterfolge überhaupt. 200 Jahre ist es her, dass die erste Auflage des Romans "Frankenstein" erschein – damals noch unter dem Namen ihres Mannes.

Der aufwändige Kostümfilm wurde von der saudi-arabischen Regisseurin Haifaa Al Mansour inszeniert, die bereits mit ihrem ersten Spielfilm "Das Mädchen Wadjda" international für Aufsehen sorgte. Zum zweiten Mal erzählt sie mit dem Künstlerportrait Mary Shelleys eine Emanzipationsgeschichte. Es gelingt ihr, den Zuschauer umgehend in die Zeit zurückzuversetzen. Die Inszenierung stellt die Atmosphäre in der kreativen Literatenfamilie her: bei Kerzenlicht kratzen Schreibfedern am Kaminfeuer übers Papier.

Dramaturgisch hat der Leinwandstoff allerdings Defizite: Die Dramen in Shelleys Leben passieren Schlag auf Schlag: Das erste Kind stirbt früh, kein Verleger nimmt Mary ab, dass sie "Frankenstein" selbst geschrieben hat, die Beziehung zu ihrem Partner steht immer wieder auf der Probe. Wie kompliziert das Liebesleben ist, wird überdeutlich gezeigt.

Das Leben Mary Shelleys bietet eine höchst interessante Emanzipationsgeschichte, die Haifaa Al Mansour allerdings zu melodramatisch umsetzt.

Drama, Großbritannien 2018, Regie: Haifaa Al Mansour, ab 12 Jahren

Kinostart: 27.12.2018

Stand: 27.12.2018, 00:00