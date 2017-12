In diesem Film werden 120 Bilder von Vincent Van Gogh lebendig – im wahrsten Sinne des Wortes! Denn die Produzenten haben sich für das Küntlerbiopic eine noch die da gewesen Machart überlegt: Das Drehbuch wurde zunächst mit realen Schauspielern gedreht. Anschließend haben 125 eigens geschulte Maler die 65.000 Filmbilder im Stil Van Goghs übermalt. Also in den berühmten Wellen, in denen die Pinselstriche eindeutig zu erkennen sind. Auf der großen Kinoleinwand flirren sie sogar. Diese Ölgemälde wurde schließlich animiert, so dass "Loving Vincent" ein Filmgemälde wurde, das ständig in Bewegung ist.