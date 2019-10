Der Durchbruch gelang ihr 1955 mit "Ich denke oft an Piroschka". Was heute "RomCom" ("Romantic Comedy") heißt, nannte man damals Lustspiel: Pulver spielt die Tochter des Bahnhofsvorstehers im ungarischen Örtchen Hódmezővásárhelykutasipuszta, die sich in den Studenten Andreas (Gunnar Möller) verliebt. Doch dessen Herz schlägt auch noch für eine andere ... Gemeinsam mit "Sissi", die im selben Jahr auf der Leinwand erscheint, entführt "Piroschka" die Deutschen der Nachkriegszeit in eine unbeschwerte, heile Welt.