Familie Maurer hat's nicht leicht: Vater Andreas (Sebastian Bezzel) hat seinen Job in der Glasbläserei verloren und Mutter (Anna-Maria Mühe) steht kurz vor der Niederkunft, als die Vermieterin beschließt: Keine Tiere im Haus! Das heißt für den zwölfjährigen Sohn Flo (Nico Marischka): Er muss Lassie, seine geliebte Collie-Hündin, abgeben. Flo ist am Boden zerstört.

Lassie läuft quer durchs Land

Lassie kommt in die Obhut des Grafen von Sprengel (Matthias Habich), der selbst Jagdhunde hat. Er ist damit beschäftigt, Geld für Gläubiger aufzutreiben. Denn es war seine Glasbläserei, die in Konkurs ging und Flos Vater arbeitslos machte. In den Ferien kommt Sprengels kleine Enkelin Priscilla zu Besuch. Mit ihr und den Hunden reist der Graf an die Nordsee, um dort sein Ferienhaus zu verkaufen. Doch Lassie büxt aus. Sie will zurück zu ihrem Herrchen und läuft dafür tapfer quer durch Deutschland.

Roadmovie mit Hund

Lassie ist wieder da – in einem deutschen Roadmovie mit Hund. Der Collie, der wie sämtliche tierischen Lassie-Darsteller wieder ein Rüde ist und Bandit heißt, läuft durch Bielefeld, Schleswig-Holstein bis an die Nord- und Ostsee. Das Drehbuch von Jane Ainscough orientiert sich an der Originalvorlage: einer Kurzgeschichte des Briten Eric Knight aus dem Jahr 1938, die er wegen des immensen Erfolgs zwei Jahre später zum Roman ausarbeitete. Lassie wurde im Roman von Yorkshire nach Schottland verfrachtet und machte sich auf abenteuerlichem Weg zurück zu ihrem Herrchen Joe. Der Name "Lassie" ist schottisch und bedeutet "Mädchen".

Story modernisiert

Jane Ainscough hat in ihrem Drehbuch für den ersten deutschen Lassiefilm die Story nach Deutschland geholt und modernisiert: Kinder suchen per Facebook und Whatsapp nach dem Hund. Und Anna-Maria Mühe dübelt als hochschwangere Filmmutter Sandra mit der Bohrmaschine ein Regal zusammen und fährt auf Plateausohlen Fahrrad. Als ihr Ehemann arbeitslos wird, lebt die Familie selbstverständlich von ihrem Gehalt. Anders als Timmys Filmmutter aus den 50er Jahren, die immer perfekt frisiert am Herd stand und auf ihren Mann wartete, der Zaun und Auto reparierte.

Kluger Hund, eindrucksvolle Landschaften

Natürlich setzt auch Lassie 2020 auf eindrucksvolle Landschaftaufnahmen, schönes Familienleben und einen klugen Hund. Filmhund Bandit kann Türen öffnen und herzzerreißend den Kopf neigen. Dabei ähnelt er dem bekannten Original mit weißer Blesse. Besonders eindrucksvoll sind die Szenen in der Natur, wenn Lassie auf einen Wolf trifft und in ein Wehr springen muss. Nein, die Szenen sind nicht zu spannend, alles wird kindgerecht erklärt.

"Lassie – eine abenteuerliche Reise" ist ein klassischer Familienfilm, der Abenteuer, Spaß und einen Hund zum Knuddeln bietet.

Abenteuer, Deutschland 2020

Regie: Hanno Olderdissen ("Rock my Heart", "Wendy 2")

Darsteller: Nico Marischka ( TV: "Inga Lindström", "Rufmord"), Sebastian Bezzel ("Sauerkrautkoma", "Dampfnudelblues", "Leberkäsjunkie"), Anna-Maria Mühe ("Novemberkind", "Was nützt die Liebe in Gedanken", "Mitten in Deutschland NSU"), Matthias Habich ("Jenseits der Stille", "Nirgendwo in Afrika", "Der Untergang", "Der Vorleser")

Länge: 96 min

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 20.02.2020

Stand: 20.02.2020, 00:00