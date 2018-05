Am Donnerstag (03.05.2018) starten die 64. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Bis zum 8. Mai sind nach Angaben der Festivalleitung rund 500 Filme aus 64 Ländern zu sehen. Neben dem internationalen, dem deutschen und dem NRW -Wettbewerb wird zum 20. Mal der MuVi-Preis für die besten Musikvideos verliehen. Der Kinder- und Jugendfilmwettbewerb präsentiert 37 herausragende Kurzfilme für Kinder und Jugendliche unter anderem aus Südkorea, Malaysia, Großbritannien, Frankreich und Tschechien.

Die anderen Filme laufen in rund 80 Programmen, die sich unter anderem mit dem politischen und ästhetischen Umbruch im Selbstverständnis von Filmemachern rund um das Jahr 1968 befassen. Unter dem Titel "Abschied vom Kino" zeigen die Kurzfilmtage Oberhausen eine Retrospektive experimenteller Formen.

Grenzen des Kinos sprengen

Es handelt sich um eine spezielle Sektion der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Es geht um experimentelle Formen, die zwischen 1967 und 1971 entwickelt wurden, Filme, die die Grenzen des Kinos sprengen wollten. Aber auch in den Wettbewerben sind viele Filmemacher vertreten, die ihre künstlerische Zukunft nicht in der Produktion längerer Filme für die große Leinwand sehen.

Der Kurzfilm hat immer noch das Image, dass viele Regisseure ihn als Sprungbrett benutzen, um lange Filme drehen zu können. Das war zum Beispiel in den Karrieren von Wim Wenders und Roman Polanski so, die ihre frühen Kurzfilme in Oberhausen zeigten. Heute trifft das nur noch selten zu, sagt Carsten Spicher. Er leitet den deutschen Wettbewerb der Kurzfilmtage.

Ausstellung oder Kinosaal?

" Unsere Filmemacher sind - das ist dieses Jahr besonders deutlich - ein bisschen anders orientiert ", sagt Spichert. " Das sind Leute, die wechseln zwischen Kunstszene und Filmszene, im weitesten Sinn. Die sich sehr genau überlegen, wofür das ist, was sie da machen. Ob sie das besser in einer Ausstellung zeigen, als Installation. "

Manche Kurzfilme sind sehr kurz und dauern nur wenige Minuten. Ein Höchstmaß an Reduktion erreicht Romeo Grünfelder in seinem Film "Chrioptères", also "Fledermäuse". Die Zuschauer sehen allerdings keine Tiere, nur einen Vorhang, der sich bewegt. Nur ein kleines bisschen, unvorhersehbar. Leise Geräusche dringen dahinter hervor. Und dann ist der Film auch schon zu Ende.

Nach einem WDR-3-Hörfunkbeitrag von Stefan Keim. Der ganze Beitrag zum Nachhören: