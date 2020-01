Der erfolgreiche Krimiautor Harlan Thromey (Christopher Plummer) feiert seinen 85. Geburtstag im Familienkreis. Am nächsten Morgen ist er tot – mit aufgeschlitzter Kehle. Alles sieht nach einem Selbstmord aus. Doch sieben Tage nach dem Ableben des Patriarchen taucht Privatdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) auf dem viktorianischen Anwesen auf. Anonym wurde er beauftragt, den Vorfall genauer zu untersuchen.

Jeder hat ein Mordmotiv

Benoit Blanc nimmt sich Personal und Familie vor und rekonstruiert den Abend und seine Gespräche. Schnell ist klar: Jeder hatte nach der Party ein Motiv, den selbstgefälligen Patriarchen schnell ins Jenseits zu befördern. Der Detektiv geht kruden Geschichten und irren Gedanken nach, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Das klingt wie ein Agatha Christie Krimi, ist jedoch ein Drehbuch von Rian Johnson, der auch Regie führte und durch seine Verfilmung der 8. Star Wars Episode bekannt wurde. Bereits der Drehort, ein viktorianisches Anwesen in der Provinz, erinnert an Fälle von Hercule Poirot.

Daniel Craig mit Hornbrille und Wollmantel

Daniel Craig interpretiert den wissbegierigen Detektiv in Schurwollmantel und Hornbrille mit einer grandiosen Portion Humor – seine "Donut-Theorie" zum Mord dürfte in die Kinodialoggeschichte eingehen. Kein Wunder, dass er für die Rolle bereits bei den Golden Globes nominiert ist. Es bleibt zu hoffen, dass er in seiner Rente von James Bond endlich wieder mehr Komödien spielen wird (wie bereits in "Logan Lucky")!

Auch das übrige Ensemble überzeugt: von der schrillen, esoterischen Schwiegertochter (Toni Collette), über den rechtsradikalen Enkel (Jaeden Martell) bis zur selbstgefälligen Tochter (Jamie Lee Curtis) des Opfers. Ganz nach dem Motto: Tür geht auf, Star kommt raus sind auch Don Johnson, Michael Shannon und Chris Evans in der Krimikomödie mit dabei.

Wohl dosierte Gesellschaftskritik

Rian Johnson belässt es nicht dabei, Agatha Christies Geschichten zu imitieren. Mit pointiertem Humor versetzt er sie in unsere Zeit und übt dabei wohl dosiert Gesellschaftskritik. Jedes Mitglied der bürgerlichen Thrombey-Familie versichert der jungen Pflegekraft Marta (Ana de Armas) unter vier Augen, sie gern bei der Beerdigung dabei gehabt zu haben, jedoch überstimmt worden zu sein. Alle diktieren dem Detektiv in den Block, dass Marta sehr fleißig sei und zur Familie dazu gehöre. Aus welchem südamerikanischen Land sie stammt, darüber gehen Behauptungen auseinander. Mal ist es Ecuador, dann Uruguay.

Starbesetzt, temporeich, witzig: "Knives out" ist blendend gute Unterhaltung zum Jahresbeginn.

Krimikomödie, USA 2019

Regie: Rian Johnson ("Brick", "Looper", "Star Wars - Episode VIII, Die letzten Jedi“)

Darsteller: Daniel Craig ("James Bond 007 – Casino Royale", "Logan Lucky"), Christopher Plummer ("Beginners", "Alles Geld der Welt", "Insider"), Toni Collette ("Little Miss Sunshine", "Muriels Hochzeit", "Hereditary"), Jamie Lee Curtis ("Halloween"), Don Johnson ("Django Unchained"), Chris Evans ("Captain America – The First Avenger"), Ana de Armas ("Blade Runner 2049”)

Länge: 131 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 02.01.2020

