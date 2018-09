Dreißig Jahre ist es her, seit Thomas (Til Schweiger), Nils (Samuel Finzi) und Andreas (Milan Peschel) Abitur gemacht haben. Thomas war als DJ erfolgreich, hat viel Geld verdient und es krachen lassen. Die beiden anderen hat längst der bürgerliche Alltag eingeholt. Andreas hat die Trennung von Tanja (Jeanette Hain) noch nicht verwunden, Nils ist unglücklich im Job und kämpft mit Hämorrhoiden.

Als die Einladung zum Klassentreffen kommt, beschließen die drei, gemeinsam zum Fest zu fahren. Thomas will seinen Kumpeln zeigen, dass mit 50 das Leben noch nicht vorbei ist: Es soll ein echtes Partywochenende werden! Doch Lili (Lilli Schweiger), die Tochter seiner neue Freundin Linda (Stefanie Stappenbeck), macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Teenager drängt sich fürs Wochenende auf, um Thomas zu überwachen. Ihrer Mutter soll nicht nochmal das Herz gebrochen werden. Es ist nach kleineren Parts in "Keinohrhasen" und "Die Pfotenbande" Lilli Schweigers erste größere Rolle. Ähnlich wie ihre Schwestern Luna und Emma ist sie hübsch anzusehen, aber schwer zu verstehen und wirkt in emotionalen Momenten noch überfordert.

Eine Zote jagt die nächste

Auf der Tour sitzt sie zwischen den drei "Papas" und hält mit bei vulgären Verbalattacken. Im Hotel angekommen, jagt eine Zote die nächste: Intimrasur im Dampfbad, Geschlechtsteile, die in der Saunabank klemmen und minutenlang befreit werden müssen. Es hagelt Promi-Kurzauftritte: Ralf Moeller reißt als wütender Fahrer rabiat eine Autotür aus, Angelo Kelly nötigt als Hotelgast sein Horrorkind, morgens Weißwürste zu essen. Keine Frage – es geht Schlag auf Schlag, der Film hat Tempo und schießt einen Gag nach dem anderen ab. Über Humor lässt sich streiten, aber etwas überraschender hätte die Story schon sein dürfen. Natürlich kommen sich die drei Fast-Fünfziger auf der Reise wieder näher. Das große Finale ist das Klassentreffen selbst. Mit den üblichen Gags: zu lange Reden, lächerlicher Moderator, Spießer nimmt Drogen und rastet aus.

Genrewechsel im letzten Viertel

Im letzten Viertel macht die Story eine Kehrtwende und wird versöhnlich: Auf der Rückfahrt, nach kurzem Stopp zum Jetskifahren im Abendrot und Marshmallow-Essen am Lagerfeuer, wächst in den Freunden die Erkenntnis, dass es Wichtigeres als Partyleben gibt: eine glückliche Familie! An der Stelle, wo "Hangover" nochmal richtig Gas gegeben hat, wechselt Schweiger das Genre: von der derben Komödie zum Familienfilm. Lili, seine "Filmstieftochter", hat im Übrigen gelernt, dass man Papas Kreditkarte nicht für Klamotten, Alkohol und Luxusartikel stehlen darf. Und ihn ernst nehmen muss, auch wenn er selbst in der Sauna sein hippes Hütchen nicht abnimmt.

"Klassentreffen 1.0" ist das Remake einer dänischen Komödie, die so erfolgreich war, dass noch zwei Fortsetzungen folgten. Wir dürfen gespannt sein.